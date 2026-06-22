Причина смерти пассажира рейса Москва — Омск будет установлена следствием Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Причина смерти мужчины, скончавшегося 20 июня во время рейса Москва — Омск, будет установлена следствием. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Омской области.

После смерти пассажира на борту самолета Москва-Омск проводится проверка, сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК России. Следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти по неосторожности для принятия процессуального решения. Отмечается, что перед смертью гражданин устроил дебош на борту самолета. Он бегал по самолету, держа в руках ножницы, а затем пытался напасть на пилотов.

Ранее KP.RU сообщил подробности истории. Отмечается, что бортпроводникам пришлось связать буйного пассажира. Однако, как только он успокоился, веревки были сняты, через мгновение мужчина потерял сознание, медики констатировали смерть.