Каким Россия видит генсека ООН: Лавров донес требования Москвы до кандидата Фото: REUTERS.

Встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Эспиносой прошла в рабочей обстановке. Российская сторона обозначила свои ключевые критерии к будущему руководителю всемирной организации, а также подтвердила неизменное уважение к её уставным функциям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

В ходе беседы кандидат ознакомила министра со своей предвыборной платформой и основными тезисами программы. Сергей Лавров, в свою очередь, детально разъяснил госпоже Эспиносе требования, которые Москва предъявляет ко всем соискателям этого высшего международного поста.

Кроме того, дипломаты зафиксировали обоюдную позицию по вопросу центральной и координирующей роли ООН в современной мировой политике.

Ранее Сергей Лавров уже встречался с другой кандидаткой — экс-президентом Чили Мишель Бачелет, которой также были перечислены необходимые для будущего генсека профессиональные и личные качества. Тогда же прозвучало, что преемник Антониу Гутерриша обязан быть нейтральным, политически независимым и строго следовать духу и букве Устава ООН.