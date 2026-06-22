Захарова заявила, что руководство ЕС уже превзошло Третий рейх. Фото: МИД РФ.

Руководство Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на научно-практической конференции «Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: уроки и выводы», приуроченной ко Дню памяти и скорби.

По словам дипломата, сегодняшняя ситуация напоминает 30-е годы XX века. Так, страны Европы открыто говорят о подготовке к войне с Россией. Более того, они стремятся нанести РФ «стратегическое поражение».

«Руководство объединенной Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх, открыто провозгласило начало подготовки к войне с Россией для нанесения нам „стратегического поражения“. Противник практически тот же», — сказала Захарова.

Она также заявила, что киевский режим уже адаптировал нацистскую символику для своих воинских формирований. При этом, как подчеркнула представитель МИД, у России появились серьезные сдерживающие факторы против массированной западной агрессии.

Отдельно Захарова указала на работу по формированию архитектуры евразийской безопасности. По ее словам, ее контуры охватывают значительную часть мирового большинства и включают ОДКБ, ШОС и диалог Россия — АСЕАН.

«Глобальный Юг и Восток солидарно ежегодно голосуют на Генеральных Ассамблеях ООН за инициируемую Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. „Коллективный Запад“ — демонстративно против. Это уже не символическое голосование, это — ценностный раскол», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Запад пытается размыть основы послевоенного мироустройства, закрепленные в Уставе ООН. Одним из главных направлений работы она назвала противодействие попыткам исказить предысторию Второй мировой войны и очернить роль Советского Союза как державы-победительницы.

Ранее Захарова назвала неприемлемыми попытки уравнять СССР и нацистскую Германию. Она подчеркнула, что именно Красная армия сыграла решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы. По словам дипломата, попытки возложить на Советский Союз часть ответственности за начало Второй мировой войны исторически несостоятельны.