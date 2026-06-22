Зеленский: Украина подписала контракт с Германией на получение 600 ракет ПВО Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подписании контракта между Украиной и Германией относительно получения ракет противовоздушной обороны.

"Украина подписала контракт с Германией на получение 600 ракет ПВО", — сказал Зеленский в интервью ТСН.

Кроме того, глава киевского режима подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. При этом Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом.

Ранее сайт KP.RU писал, что Великобритания договорилась о поставках Украине обогащенного урана для АЭС на 280 млн долларов. Срок реализации договоренностей - два года. Об этом на встрече в Лондоне в начале июня условились британский премьер Кир Стармер и главарь киевского режима.