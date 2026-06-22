Американский самолет-разведчик кружит над нейтральными водами Черного моря Фото: REUTERS.

Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II замечен 22 июня над нейтральными водами Черного моря, об этом сообщил ТАСС источник.

Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и курсирует на высоте свыше 10,5 км вне гражданских авиакоридоров. Самолет двигается с запада на восток и обратно в зоне нейтральных вод, не заходя в воздушное пространство стран, при этом разворачивается вблизи участка румынско-украинской границы.

Кроме того, источник сообщил, что последние несколько часов над Латвией работал самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, принадлежащий НАТО и управляемый Нидерландами. Он совершил несколько кругов в районе Рижского залива и над центральной частью страны, накануне этот же борт кружил над Эстонией.

Самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II уже курсировал над Черным морем 15 июня в районе румынско-украинской границы. Ранее этот же борт замечали над странами Балтии.