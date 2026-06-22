Кокаин нашли в сумке пятилетней девочки в элитной школе Шотландии

Сотрудники Глазгоской академии обнаружили наркотик класса А

В престижной частной школе в шотландском Глазго в школьном рюкзаке пятилетней девочки был обнаружен кокаин. Об этом сообщило издание Mirror.

"Сотрудники Глазгоской академии обнаружили наркотик класса А и сообщили об этом в полицию и социальные службы", - говорится в публикации.

В материале уточнили, что эта частная школа насчитывает около 1700 учеников в возрасте от трех до 18 лет. За каждого родители платят от 12 495 до 17 040 фунтов стерлингов в год в зависимости от класса ученика.

По словам источника издания, сказать, что это потрясло всех в школе, — значит ничего не сказать. Главное — это благополучие ребенка.

Издание со ссылкой на исследование отметило, что в Шотландии число взрослых, употребляющих кокаин в самых обеспеченных районах страны, удвоилось.

Как подчеркнул представитель шотландских консерваторов по вопросам здравоохранения Майлз Бриггс, этот крайне тревожный инцидент наглядно демонстрирует масштабы наркотической эпидемии, с которой сталкивается Шотландия.

Как писал сайт KP.RU, в марте стало известно, что известной шотландской блогерше Элли Крампси грозит тюремный срок за попытку ввезти в Великобританию крупную партию наркотиков. По данным Daily Mail, уроженка Глазго и хозяйка косметического бренда Brows by Ellie была задержана в апреле 2025 года в аэропорту Эдинбурга. Она прилетела из Таиланда рейсом Air France с пересадкой в Париже. При досмотре багажа пограничники обнаружили 17 вакуумных упаковок с каннабисом общей массой свыше 17 килограмм.