Премьер Мишустин пожелал выпускникам школ получить высокие баллы на экзаменах. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал выпускникам школ успешно сдать экзамены и получить желаемые баллы. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что в этом году выпускные экзамены сдавали более 660 тысяч одиннадцатиклассников и почти 1,7 миллиона девятиклассников.

«Хочу всем выпускникам пожелать успехов и получить желаемое количество баллов», — сказал Мишустин.

Премьер также обратил внимание, что все больше выпускников выбирают техническо-инженерный профиль. По его словам, это совпадает с кадровым прогнозом, который правительство делает в рамках национального проекта «Кадры».

Мишустин выразил надежду, что нынешние выпускники станут квалифицированными специалистами и профессионалами, которых ждут российские предприятия. В первую очередь это касается промышленных и высокотехнологичных производств.

Глава кабмина также напомнил, что начались резервные дни для тех, кто не смог пройти экзамены по уважительным причинам. В начале июля выпускники при необходимости смогут пересдать экзамены.

Ранее Рособрнадзор подвел первые итоги ЕГЭ-2026. В ведомстве отмечали, что почти все предметы основного периода уже сданы, а работы проверяются с опережением на несколько дней. По русскому языку средний балл вырос по сравнению с прошлым годом и составил 63,06, а число стобалльников приблизилось к двум тысячам.