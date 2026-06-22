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НовостиОбщество22 июня 2026 13:18

Премьер Мишустин пожелал выпускникам школ получить высокие баллы на экзаменах

Мишустин отметил, что выпускные экзамены сдали больше 660 тыс. одиннадцатиклассников
Марк СОКОЛОВ
Премьер Мишустин пожелал выпускникам школ получить высокие баллы на экзаменах. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Премьер Мишустин пожелал выпускникам школ получить высокие баллы на экзаменах. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал выпускникам школ успешно сдать экзамены и получить желаемые баллы. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что в этом году выпускные экзамены сдавали более 660 тысяч одиннадцатиклассников и почти 1,7 миллиона девятиклассников.

«Хочу всем выпускникам пожелать успехов и получить желаемое количество баллов», — сказал Мишустин.

Премьер также обратил внимание, что все больше выпускников выбирают техническо-инженерный профиль. По его словам, это совпадает с кадровым прогнозом, который правительство делает в рамках национального проекта «Кадры».

Мишустин выразил надежду, что нынешние выпускники станут квалифицированными специалистами и профессионалами, которых ждут российские предприятия. В первую очередь это касается промышленных и высокотехнологичных производств.

Глава кабмина также напомнил, что начались резервные дни для тех, кто не смог пройти экзамены по уважительным причинам. В начале июля выпускники при необходимости смогут пересдать экзамены.

Ранее Рособрнадзор подвел первые итоги ЕГЭ-2026. В ведомстве отмечали, что почти все предметы основного периода уже сданы, а работы проверяются с опережением на несколько дней. По русскому языку средний балл вырос по сравнению с прошлым годом и составил 63,06, а число стобалльников приблизилось к двум тысячам.