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НовостиВ мире22 июня 2026 13:27

МИД Белоруссии: Москва и Минск вынуждены отвечать на угрозы

На первый план Россия и Белоруссия ставят мирные цели, заявил зам главы МИД страны
Вениамин ЗАХАРОВ
Игорь Секрета. Фото: Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Игорь Секрета. Фото: Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Российская Федерация и Белоруссия вынуждены отвечать на угрозы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета.

По его словам, в мире наблюдаются тенденции эскалации, а ситуация становится неконтролируемой.

«Белоруссия и Россия вынуждены отвечать в оборонной и превентивной манере, но не ограничены этим. Минск и Москва продвигают мирные идеи, направленные на предотвращение самых опасных сценариев», - сказал дипломат на виртуальном круглом столе «Милитаризация Европы», который организован постоянным представительством РФ при ОБСЕ.

Ранее в Кремле анонсировали встречу президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что диалог должен состояться в ближайшее время. Главы государств обсудят агрессию киевского режима в адрес Минска.