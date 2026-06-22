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НовостиОбщество22 июня 2026 13:44

Лихачев: атаки ВСУ на Запорожской АЭС участились с начала июня

Лихачев заявил, что удары ВСУ по Запорожской АЭС фиксируют каждый день
Арина СЕРОВА
Лихачев заявил, что удары ВСУ по Запорожской АЭС фиксируют каждый день

Лихачев заявил, что удары ВСУ по Запорожской АЭС фиксируют каждый день

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Атаки Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодару участились с начала июня. Об этом рассказал в беседе с журналистами руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, за последний месяц украинские боевики стали более агрессивными. Теперь удары по атомной станции стали фиксироваться еще чаще.

«Мы отмечаем особую изощренность в атаках за последние дни - по транспортному цеху (ЗАЭС - прим. ред.), по энергетической инфраструктуре города. Речь идет о десятках ударов ежедневно, еженощно», - подчеркну глава компании.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о нынешней ситуации с внешним энергоснабжением на Запорожской АЭС. Согласно данным организации, процесс смогли восстановить полностью. До этого станцию переводили на резервные генераторы из-за очередной атаки ВС Украины.