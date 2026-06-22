Лихачев: атаки ВСУ на Запорожской АЭС участились с начала июня

Лихачев заявил, что удары ВСУ по Запорожской АЭС фиксируют каждый день Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Атаки Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодару участились с начала июня. Об этом рассказал в беседе с журналистами руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, за последний месяц украинские боевики стали более агрессивными. Теперь удары по атомной станции стали фиксироваться еще чаще.

«Мы отмечаем особую изощренность в атаках за последние дни - по транспортному цеху (ЗАЭС - прим. ред.), по энергетической инфраструктуре города. Речь идет о десятках ударов ежедневно, еженощно», - подчеркну глава компании.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о нынешней ситуации с внешним энергоснабжением на Запорожской АЭС. Согласно данным организации, процесс смогли восстановить полностью. До этого станцию переводили на резервные генераторы из-за очередной атаки ВС Украины.