На сайте Рады опубликован документ об увеличении военных расходов в 2026 году Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский утвердил закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2027 год, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Недавно народный депутат Верховной рады Нина Южанина сообщала, что украинские парламентарии поддержали законопроект о повышении расходов на боевые действия на текущий год. Министерство финансов Украины еще в конце мая подтверждало, что Рада одобрила выделение из бюджета 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов) на конфликт.

На сайте парламента страны указано, что документ об изменениях в закон о госбюджете на 2026 год, который касается финобеспечения ВСУ, вернулся с подписью Зеленского.

Ранее стало известно, что главарь киевского режима все же смог выпросить у Германии ракеты для систем противовоздушной обороны. На днях государства заключили контракт относительно передачи боеприпасов для ПВО.