Захарова заявила, что антироссийская риторика в армянских СМИ не прекращается. Фото: МИД РФ.

Антироссийская риторика в армянских СМИ не спадает. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Россию в таких публикациях пытаются представить чуть ли не главным противником. Особенно активно эта линия проявилась во время избирательной кампании.

«Не спадает и антироссийская риторика в армянских СМИ. Наша страна представляется чуть ли не как злейший враг армянской государственности», — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении проходили на фоне беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства западных стран. По ее словам, внешнее влияние на внутриполитические процессы республики было беспрецедентным для региона. В Кремле тогда отмечали, что будут оценивать ситуацию после объявления официальных итогов голосования.