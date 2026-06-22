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НовостиПроисшествия22 июня 2026 14:26

Матери погибшего от теплового удара ребенка в Кузбассе предъявили обвинение

Оставившей запертым в авто ребенка матери предъявили обвинение по двум статьям
Вениамин ЗАХАРОВ
Матери погибшего от теплового удара ребенка в Кузбассе предъявили обвинение

Матери погибшего от теплового удара ребенка в Кузбассе предъявили обвинение

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Матери ребенка, который умер после того, как впал в кому от теплового удара в запертой машине в Кузбассе, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«Следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ, ч. 1 ст. 109 УК РФ», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, трагедия случилась в Таштаголе, куда семья приехала из Новокузнецка. Женщина оставила ребенка одного в салоне автомобиля, когда отлучилась по своим делам в дневное время.

Мальчик несколько дней находился в реанимации, где врачи отчаянно боролись за его жизнь. Медикам не удалось спасти пациента - ребенок умер, так и не выйдя из коматозного состояния.