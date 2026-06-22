США разрешили Ирану торговать нефтью: лицензия будет действовать всего пару месяцев

Минфин США выдал лицензию на проведение операций с нефтью Ирана до 21 августа Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты легализовали операции с нефтью Ирана, разрешив их добычу, поставку и коммерческую реализацию. Об этом свидетельствует документ, опубликованный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Новая генеральная лицензия распространяется на всю нефть и продукты ее переработки иранского происхождения. Срок действия документа будет длиться до 21 августа 2026 года.

В официальном тексте подробно разъясняются рамки дозволенного. Под действие разрешения подпадают все сделки, необходимые для производства и разгрузки сырья. Окончательно лицензия аннулируется 21 августа 2026 года в 08:01 по московскому времени.

Напомним, что 21 июня состоялись мирные переговоры между Тегераном и Вашингтоном. В ходе них иранская делегация показала американским коллегам, что не собирается терпеть хамство со стороны США. А точнее грубость главы Белого дома Дональда Трампа, который писал в соцсетях угрозы в адрес исламской страны. Иран посчитал поведение Трампа недопустимым, поэтому завершил досрочно переговоры.