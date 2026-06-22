Фото: REUTERS.
Вчера переговоры между Ираном и США, едва начавшись в Швейцарии, чуть ли не сорвались: иранское агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация ушла из-за стола в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома пригрозил Тегерану в интервью Fox News «очень больно» ударить по нему – «как в прошлый раз, только еще сильнее», если Иран не заставит подконтрольные ему силы Хезболлы прекратить «создавать проблемы».
Наговорил Трамп в том интервью много чего еще, в том числе и то, что Штаты могут захватить Ормузский пролив и взимать пошлины за его использование. В ответ иранцы снова объявили, что закрывают пролив. А его делегация ушла с переговоров. Сила слов президента США всем была продемонстрирована: возникшая заминка в переговорном процессе тут же заставила мировые цены на нефть вновь устремиться вверх.
По сообщениям американских СМИ, в последний момент стороны все же нашли выход из тупика: США и Иран договорились создать «группу по урегулированию разногласий» при содействии Катара и Пакистана, чтобы обеспечить прекращение военных операций в Ливане. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что санкции в отношении иранской нефти были отменены, а часть замороженных активов разблокирована. Он также сообщил о запуске «плана восстановления и развития». По словам посредников из Катара и Пакистана, создается комитет высокого уровня для контроля за посредничеством и «линия связи» для Ормузского пролива.
Пронесло? Во всяком случае до следующих хлестких угроз Трампа в адрес Ирана. Но он, скорее всего, теперь будет строже следить за своим языком. Просто потому, что мир ему нужен чуть ли не больше, чем иранцам.
Фото: REUTERS.
CNN подсчитала, что война в Иране стоила Пентагону заметно больше, чем первоначально заявленные 40 миллиардов долларов. Запасы оружия США истощены. А цены на бензин – чуть ли главный маркер настроений рядового американского избирателя – из-за войны подскочили почти на треть – с менее 3 долларов за галлон до 4 с лишним. Дизель вырос еще больше. Стратегический нефтяной резерв США находится на самом низком уровне с 1983 года. Инфляция растет. Мир за более чем 100 дней конфликта потерял 1,15 миллиарда баррелей нефти.
Но что еще существенней для Трампа – его и так довольно низкий рейтинг за время войны с Ираном ухудшился – в середине июня он был, согласно опросу CNN, 37%. А недавний опрос Fox News показал, что отношение Трампа к войне и экономике также оставляет желать лучшего: лишь 31% зарегистрированных избирателей одобряют его подход к экономике и только 35% — к Ирану.
Понятно, почему американская сторона не возмутилась демаршем иранской делегации, а постаралась замять дело и все же найти выход из обозначившегося тупика. Цена заявленного «прогресса» на переговорах очевидна: США были вынуждены вернуться к сути чрезвычайно важных для них вопросов и не зацикливаться на бравурной оценке Трампом своей «победы». В прошлый четверг он хвастался с соцсетях: «Нефть течет рекой, у Ирана никогда не будет ядерного оружия (мир будет в безопасности!), фондовые рынки процветают, количество рабочих мест рекордно, а цены падают (доступность!). Наша страна сильна, безопасна и уважаема как никогда прежде».
Фото: REUTERS.
Иранцы четко дали ему понять: поскромнее надо быть, а то за базар отвечать придется. У них были на это все основания. Если бы Трамп мог, он давно бы уже «победил» по-настоящему, а не на словах. Но в том то и дело, что его просчет при нападении на Иран оказался столь велик, что подписанный на прошлой неделе меморандум о мире многие, и не без оснований, называют капитуляцией перед Тегераном. Во всяком случае возвращение практически к существовавшему до войны положению с Ормузским проливом плюс значимые уступки Ирану трудно назвать победой США.
Трамп, конечно же, не желая этого, помог Ирану освоить новое и грозное оружие – контроль над Ормузским проливом, через который идет пятая часть мировой торговли нефтью. И это оружие отобрать у него не получится – иначе и меморандум с Тегераном подписывать не прошлось бы.
Переговоры Трампу кровь из носа надо закончить успешно, а значит, на согласованных уже с иранцами условиях, и в отведенные для этого 60 дней. Иначе республиканцев ждут большие проблемы на промежуточных выборах в ноябре. К тому же - кто Трампа знает? – после этого он сможет заявить, что прекратил за время своего второго президентства девятый по счету конфликт. То, что он его же и развязал, можно опустить.
Иранцы своей жесткостью с американцами сделали очевидными еще две вещи – то, что сила Америки уже не та, и то, что слабость Европы, вечно лебезящей перед Трампом, унизительна.
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