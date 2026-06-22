Вчера переговоры между Ираном и США, едва начавшись в Швейцарии, чуть ли не сорвались Фото: REUTERS.

СРЫВ ПЕРЕГОВОРОВ США И ИРАНА

Вчера переговоры между Ираном и США, едва начавшись в Швейцарии, чуть ли не сорвались: иранское агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация ушла из-за стола в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома пригрозил Тегерану в интервью Fox News «очень больно» ударить по нему – «как в прошлый раз, только еще сильнее», если Иран не заставит подконтрольные ему силы Хезболлы прекратить «создавать проблемы».

Наговорил Трамп в том интервью много чего еще, в том числе и то, что Штаты могут захватить Ормузский пролив и взимать пошлины за его использование. В ответ иранцы снова объявили, что закрывают пролив. А его делегация ушла с переговоров. Сила слов президента США всем была продемонстрирована: возникшая заминка в переговорном процессе тут же заставила мировые цены на нефть вновь устремиться вверх.

По сообщениям американских СМИ, в последний момент стороны все же нашли выход из тупика: США и Иран договорились создать «группу по урегулированию разногласий» при содействии Катара и Пакистана, чтобы обеспечить прекращение военных операций в Ливане. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что санкции в отношении иранской нефти были отменены, а часть замороженных активов разблокирована. Он также сообщил о запуске «плана восстановления и развития». По словам посредников из Катара и Пакистана, создается комитет высокого уровня для контроля за посредничеством и «линия связи» для Ормузского пролива.

Пронесло? Во всяком случае до следующих хлестких угроз Трампа в адрес Ирана. Но он, скорее всего, теперь будет строже следить за своим языком. Просто потому, что мир ему нужен чуть ли не больше, чем иранцам.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация ушла из-за стола в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS.

ЦЕНЫ РАСТУТ, РЕЙТИНГ ПАДАЕТ

CNN подсчитала, что война в Иране стоила Пентагону заметно больше, чем первоначально заявленные 40 миллиардов долларов. Запасы оружия США истощены. А цены на бензин – чуть ли главный маркер настроений рядового американского избирателя – из-за войны подскочили почти на треть – с менее 3 долларов за галлон до 4 с лишним. Дизель вырос еще больше. Стратегический нефтяной резерв США находится на самом низком уровне с 1983 года. Инфляция растет. Мир за более чем 100 дней конфликта потерял 1,15 миллиарда баррелей нефти.

Но что еще существенней для Трампа – его и так довольно низкий рейтинг за время войны с Ираном ухудшился – в середине июня он был, согласно опросу CNN, 37%. А недавний опрос Fox News показал, что отношение Трампа к войне и экономике также оставляет желать лучшего: лишь 31% зарегистрированных избирателей одобряют его подход к экономике и только 35% — к Ирану.

Понятно, почему американская сторона не возмутилась демаршем иранской делегации, а постаралась замять дело и все же найти выход из обозначившегося тупика. Цена заявленного «прогресса» на переговорах очевидна: США были вынуждены вернуться к сути чрезвычайно важных для них вопросов и не зацикливаться на бравурной оценке Трампом своей «победы». В прошлый четверг он хвастался с соцсетях: «Нефть течет рекой, у Ирана никогда не будет ядерного оружия (мир будет в безопасности!), фондовые рынки процветают, количество рабочих мест рекордно, а цены падают (доступность!). Наша страна сильна, безопасна и уважаема как никогда прежде».

Отношение Трампа к войне и экономике также оставляет желать лучшего. Фото: REUTERS.

ТРАМП ПРОСЧИТАЛСЯ

Иранцы четко дали ему понять: поскромнее надо быть, а то за базар отвечать придется. У них были на это все основания. Если бы Трамп мог, он давно бы уже «победил» по-настоящему, а не на словах. Но в том то и дело, что его просчет при нападении на Иран оказался столь велик, что подписанный на прошлой неделе меморандум о мире многие, и не без оснований, называют капитуляцией перед Тегераном. Во всяком случае возвращение практически к существовавшему до войны положению с Ормузским проливом плюс значимые уступки Ирану трудно назвать победой США.

Трамп, конечно же, не желая этого, помог Ирану освоить новое и грозное оружие – контроль над Ормузским проливом, через который идет пятая часть мировой торговли нефтью. И это оружие отобрать у него не получится – иначе и меморандум с Тегераном подписывать не прошлось бы.

Переговоры Трампу кровь из носа надо закончить успешно, а значит, на согласованных уже с иранцами условиях, и в отведенные для этого 60 дней. Иначе республиканцев ждут большие проблемы на промежуточных выборах в ноябре. К тому же - кто Трампа знает? – после этого он сможет заявить, что прекратил за время своего второго президентства девятый по счету конфликт. То, что он его же и развязал, можно опустить.

Иранцы своей жесткостью с американцами сделали очевидными еще две вещи – то, что сила Америки уже не та, и то, что слабость Европы, вечно лебезящей перед Трампом, унизительна.

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