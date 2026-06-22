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НовостиВ мире22 июня 2026 14:25

В Винницкой области Украины сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

В УПЦ не знают, где сейчас находится похищенный сотрудниками ТЦК священник
Семен ЗИМИН
В Винницкой области Украины сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

В Винницкой области Украины сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

Фото: REUTERS.

В городе Тульчине, расположенном в центральной части Винницкой области, сотрудники ТЦК совершили похищение священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Жертвой инцидента стал протоиерей Александр Гродзенко, клирик Тульчинской епархии. Информацию об этом происшествии предоставили представители Союза православных журналистов.

По данным общественной организации, похищение произошло 15 июня 2026 года. В настоящий момент судьба священника остается неизвестной, а его местонахождение не установлено. Духовенство и прихожане выражают обеспокоенность в связи с произошедшим.

Стоит отметить, что подобные инциденты с участием военкомов происходят в разных регионах страны. Ранее в Хмельницкой области Украины неизвестный устроил стрельбу по зданию ТЦК из автоматического оружия.

Согласно официальным данным, после совершенных выстрелов нападавший попытался скрыться, однако позднее его задержали правоохранители. Предварительная версия случившегося гласит, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и открыл огонь после возникшей ссоры с военными ВСУ.