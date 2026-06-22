В Госдуме раскритиковали предложение КПРФ изъять вклады для пополнения бюджета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RTVI раскритиковал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять вклады граждан и средства бизнеса из банков для пополнения бюджета.

Политик подчеркнул, что деньги, находящиеся на вкладах, являются ресурсом для кредитования экономики и проведения финансовых операций.

«А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег», — сказал Аксаков. По его словам, такая мера не имеет поддержки ни у правительства, ни у бизнеса. «Поэтому это бред», — резюмировал парламентарий.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разработали законопроект, расширяющий возможности получения социального налогового вычета за детский отдых. Документ уже направлен на заключение в правительство РФ.