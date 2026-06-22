В Крыму открыли охоту на «бензиновых спекулянтов»: как с ними борются Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму местные жители начали самостоятельно бороться с перекупщиками, взвинчивающими цены на топливо. После перебоев с продажами бензина на полуострове активизировались так называемые «бензиновые спекулянты», предлагающие горючее по завышенным ценам. Подробности выяснил обозреватель KP.RU Владимир Ворсобин.

Стоит отметить, что крымчане не остаются в стороне и объединяются в сети, чтобы вычислить и наказать нечестных продавцов. Жители всегда стараются приходить на помощь к тем, кто оказался в сложной ситуации.

В одном из местных чатов автомобилист в отчаянии спрашивал о наличии 95-го и 100-го бензина, отмечая, что ситуация критическая. Когда ему ответили и назвали цену в 300 рублей за литр, участники беседы немедленно возмутились действиями спекулянта. Пользователи сети оперативно взломали аккаунт продавца, а также передали его координаты правоохранителям.

Выяснилось, что накануне силовики уже задержали одну женщину, подозреваемую в нелегальной продаже топлива. Другие участники чата начали советовать пострадавшему покупателю, как действовать дальше, чтобы не попасться на уловки перекупщиков. Ворсобин отмечает, что после приостановки регулярных продаж на заправках многие крымчане проявили находчивость, чтобы достать бензин для своих нужд.

При этом пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму. Он отметил, что региональные и федеральные власти стараются минимизировать последствия варварских атак киевского режима.