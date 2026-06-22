В Кремле прокомментировали ситуацию с топливом в Крыму Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле прокомментировали ситуацию с топливом в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что власти региона и федеральные стараются минимизировать последствия варварских атак киевского режима. Об этом он рассказал во время выступления на брифинге.

«Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Ведется работа, чтобы обеспечить население топливом», — говорится в сообщении от представителя Кремля.

Ранее KP.RU сообщил, что губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил о завершении продажи топлива в регионе. Эти меры временные. Они необходимы для того, чтобы экстренным службам хватило топлива для осуществления своей деятельности.