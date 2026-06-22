Сенатор Пушков заявил, что Запад переходит к новой фазе войны против России Фото: REUTERS.

Запад переходит к новой фазе войны против России. Конфликт уже становится прямым. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По словам сенатора, в последнее время разница между «опосредованной войной» стран НАТО против России и прямым участием начинает стираться. В первую очередь это касается европейских государств. Так, Пушков указал на передачу Украине разведданных для ударов по российским промышленным, военным и гражданским целям.

Он также упомянул производство дронов и компонентов для ВСУ, поставки дальнобойных ракет и содействие Киеву в их создании.

«Все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны», — считает Пушков.

Сенатор также отметил непрекращающиеся поставки американского оружия через структуры НАТО и ЕС. Кроме того, он заявил об использовании воздушного пространства некоторых стран Североатлантического альянса для нанесения украинских ударов по России.

Ранее Пушков заявил, что Европа пытается втянуть США в более агрессивную поддержку Украины. По его словам, европейские страны не способны добиться своих целей без Вашингтона. Поэтому, как считает сенатор, они пытаются вовлечь президента США Дональда Трампа в конфликт с Россией, несмотря на собственную нелюбовь к нему.