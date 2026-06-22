Маленький ребенок и женщина пострадали из-за детонации БПЛА ВСУ в Запорожье. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Запорожской области маленький ребенок и женщина пострадали из-за детонации беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

О произошедшем глава Запорожской области рассказал в понедельник, 22 июня. Он сообщил, что инцидент произошел в Каменке-Днепровской. При этом какие-либо другие подробности пока не приводятся. В частности, неизвестно, в каком сейчас состоянии находятся пострадавшие.

Тем временем стало известно о пострадавших из-за атаки ВСУ на Воронеж. Там было атаковано предприятие. Ранения получили как минимум три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.