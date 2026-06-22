Офис президента Польши поставил на место Зеленского: Киев ткнули носом в очевидное враньё Фото: REUTERS.

Главарь киевской хунты Владимир Зеленский дважды уклонился от общения с польским президентом Каролем Навроцким. Речь шла о телефонном разговоре и личной встрече в Варшаве, где планировалось обсудить скандал с присвоением украинской воинской части имени пособников нацистов. Информацию об этом предоставила пресс-служба польского лидера.

«Заявления Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним поговорить, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени “героев УПА*”, не находят подтверждения в фактах», — написал пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич в соцсети X.

Представитель Навроцкого рассказал, что сначала украинцы предложили провести телефонные переговоры, но он не состоялся из-за Зеленского. Позже была согласована встреча в Варшаве с четкой датой и временем, однако и от нее бывший комик в итоге отказался. Леськевич подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о нежелании официального Киева менять название части, прославляющей преступников из УПА*.

Напомним, что накануне Зеленский уже позволял себе резкие высказывания в адрес польского президента. В интервью он указал Навроцкому на его выборный статус, заметив, что тот является не монархом, а демократическим политиком. Всё этого он сопроводил мелочным каламбуром с именем польского лидера.

*— организация, признанная экстремисткой и запрещенная на территории РФ.