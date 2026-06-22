Мажора из Казахстана, обвиняемого в похищении россиянки, заочно арестовали. Фото: Предоставлены Анастасией Степашкиной

В Новосибирске суд заочно арестовал 27-летнего мажора Казахстана, которого жительница столицы Сибири Анастасия Степашкина обвиняет в похищении и избиении. Об этом "КП-Новосибирск" рассказала потерпевшая.

По словам девушки, она познакомилась с мужчиной девять лет назад в Казахстане, позже родила от него сына, но возлюбленный отказался создавать семью и почти не участвовал в воспитании ребенка.

В апреле 2026 года Анастасия приехала в Казахстан вместе с трехлетним сыном. Перед вылетом домой мужчина без разрешения взял ее телефон, увидел переписку с другим и устроил сцену ревности.

"После этого начал избивать ее, побрил налысо и угрожал убийством", — рассказала тетя девушки. Домой в Новосибирск Анастасия вернулась только через десять дней. Медики диагностировали разрыв сетчатки глаза, черепно-мозговую травму, сотрясение и посттравматическое стрессовое расстройство.

Семья обратилась в полицию и Следственный комитет. В мае суд в Алматы назначил мужчине штраф по административной статье, но адвокаты добивались возбуждения уголовного дела. Сам обвиняемый отрицает вину, заявляя, что информация о побоях ложна. Теперь Анастасия надеется, что заочный арест поможет привлечь его к ответственности и вернуть сына, который остался в Казахстане.

Ранее KP.RU писал, что 27-летней петербурженке Анастасии, которую бывший молодой человек облил кислотой, врачи удалили левый глаз. У девушки 32% ожогов тела, повреждены лицо, плечи, грудь, спина и руки.