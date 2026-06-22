Три человека пострадали во время взрыва в Архангельске Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Три человека пострадали от детонации взрывного устройства, предположительно, гранаты, в поселке Цигломень в районе Кирпичного Завода Архангельска. Об этом сообщает УМВД России по Архангельской области.

В сообщении отмечается, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. В результате взрыва пострадали три человека.

"Установлено, что двое местных жителей, мужчина и женщина, распивали спиртные напитки возле гаражей, к ним подошел знакомый, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта мужчина начал угрожать, что взорвет принесенную с собой гранату, после чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. У предполагаемого зачинщика - травматическая ампутация правой руки на уровне локтевого сустава, у второго мужчины - ранения разных частей тела. Женщина отказалась от госпитализации.

На данный момент опрашиваются потерпевшие и возможные свидетели инцидента. Кроме того, устанавливается тип взрывного устройства.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВСУ маскируют взрывные устройства под бутылки с водой в Запорожской области. Отмечается, что ВСУ пользуются террористическими методами, минируя купюры на дороге.