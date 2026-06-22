Россиянина задержали по подозрению в отмывании денег в Таиланде Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таиланде задержали гражданина РФ по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила проживающая в Паттайе российский волонтер Светлана Шерстобоева, к которой обратилась дочь мужчины.

По словам волонтера, Александр жил в королевстве с 2015 года по пенсионной визе. Его задержали 17 июня в курортном городе Паттайя.

«Со слов дочери Александра, его задержали 17 июня, и подозревают в отмывании денег. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а само дело ведет следователь по киберпреступлениям», — сказала Шерстобоева.

По этому же делу таиландская полиция задержала местного жителя, а также граждан Китая и США. Всех их, по данным волонтера, обвиняют в отмывании денег. Российские волонтеры в Паттайе по просьбе дочери задержанного начали искать адвоката. Других подробностей о деле пока нет.

Ранее на Пхукете задержали гражданина России по делу о схемах с элитной недвижимостью. По данным The Phuket Express, мужчина проходит по расследованию о покупке земельных участков через подставные тайские компании. В Таиланде иностранцам запрещено напрямую владеть землей, поэтому такие сделки проверяют особенно тщательно.