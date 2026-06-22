Россияне больше не смогут просто так делать МРТ в бесплатных клиниках: правила меняются Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МРТ без направления врача с 1 сентября можно будет сделать только в платных клиниках. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

По его словам, в медицинских организациях, которые оказывают помощь по программе госгарантий, в том числе за счет ОМС, обследование проводится только при наличии медицинских показаний. Кроме того, требуется направления врача.

«В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ», — сказал Камкин.

Замминистра уточнил, что показания и противопоказания к исследованию определяет врач-рентгенолог. То есть даже в частной клинике вопрос о возможности проведения МРТ будет оценивать специалист.

Ранее KP.RU рассказывал, что для бесплатного прохождения КТ или МРТ по ОМС пациенту нужны полис и направление лечащего врача. Если направление не выдают, за разъяснениями можно обратиться к главврачу своей поликлиники или больницы. В материале также отмечалось, что только врач может определить, какое обследование действительно необходимо пациенту.