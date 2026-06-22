В МИД Финляндии заявили об успехах ЕС в подготовке к переговорам с Россией Фото: REUTERS.

Хельсинки активно готовит почву для возможного диалога с Москвой, однако торопиться с открытым началом переговоров пока не планируют. Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен сообщила, что в проработке стратегии общения с Россией европейские партнеры уже продвинулись достаточно далеко. Слова дипломата приводит финский вещатель Yle.

«Важно сначала договориться о том, каковы наши цели и как мы хотим двигаться дальше. В этой работе на самом деле уже удалось продвинуться довольно далеко», — заявила дипломат.

Министр уточнила, что обсуждения формата будущих контактов со странами Евросоюза ведутся уже некоторое время. Она отметила, что подходящий момент для открытия каналов связи будет зависеть не только от линии боевых действий, но и от ситуации, в которой оказалась Украина. Кроме того, ключевым фактором она назвала реальное стремление России.

В то же время в европейском истеблишменте звучат и альтернативные голоса. Финский парламентарий от партии «Альянс свободы» Армандо Мема высказал резкое несогласие с курсом Брюсселя. Политик считает, что страны ЕС совершают серьезный просчет, продолжая оказывать финансовую поддержку киевскому режиму.