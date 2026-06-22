Два человека пострадали в результате атак БПЛА ВСУ на Белгородскую область Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба региона в Telegram-канале.

В селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю. Мужчину с раной теменной области и открытым переломом голени доставили в городскую больницу. Второй пострадавший получил осколочное ранение грудной клетки. Его также транспортируют в областную клиническую больницу.

"По оценке медиков, оба находятся в тяжёлом состоянии. Машина загорелась - возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Запорожской области маленький ребенок и женщина пострадали из-за детонации беспилотника Вооруженных сил Украины. В каком состоянии находятся пострадавшие, неизвестно.