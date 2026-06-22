ФСБ задержала двух россиян за подготовку подрыва поезда с ГСМ в Подмосковье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух российских граждан, которые планировали взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Злоумышленники действовали по прямому указанию украинских спецслужб. Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные добровольно вступили в контакт с представителем противника и получили от своего куратора задание. Для совершения теракта они извлекли из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство. Целью преступников был подрыв состава на одном из участков железной дороги столичного региона.

В Центре общественных связей уточнили, что противоправная деятельность граждан была пресечена на стадии подготовки. В настоящий момент в отношении задержанных проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

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