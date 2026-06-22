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НовостиВ мире22 июня 2026 17:52

Трамп заверил, что Иран согласится на инспекции по ядерной программе

Вашингтон добивался денуклеаризации или прекращения ядерной программы Ирана
Сергей ГАПЧУК
Трамп заверил, что Иран согласится на инспекции по ядерной программе

Трамп заверил, что Иран согласится на инспекции по ядерной программе

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Тегеран согласится на проведение инспекций в рамках решения вопроса по ядерной программе Исламской республики.

"Иран согласится на проведение инспекций основных вооружений, чтобы гарантировать честность в ядерных вопросах на долгосрочную перспективу", - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился вновь пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Политик полагает, что это может стать первым шагом к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы Исламской республики. Вэнс отметил, что именно этого Вашингтон добивался от Тегерана.

Ранее стало известно, что разбавление высокообогащенного урана в Иране может занять от двух до пяти лет. Такой процесс должен проходить под жестким контролем МАГАТЭ.