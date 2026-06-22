Умер Михаил Ножкин, народный артист РСФСР Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Российскому актеру было 89 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов.

«22 июня 2026 года на 90-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член Гильдии актеров кино России Ножкин Михаил Иванович», — говорится в сообщении на сайте Союза.

Михаил Ножкин известен зрителю по ролям в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "Юность Петра" и др. При этом в Гильдии актеров Союза напомнили о творческих успехах Ножкина. Например, там уточнили, что Ножкин — автор гимна «Бессмертного полка», а его песни стали народными. В Союзе также назвали актера настоящим патриотом и гражданином РФ.

10 июня ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина, ей было 84 года.