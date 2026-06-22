Тело российского туриста нашли в саду дома в турецкой Анталье

В Анталье нашли мёртвым туриста из России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский турист найден мёртвым в турецкой Анталье. Его тело нашли в саду жилого дома в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Неподвижно лежавшего человека заметили местные жители и вызвали экстренные службы.

«Прибывшие на место медики констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти», - информирует портал Turizm News.

Тремасов прилетел в Анталью 10 июня, сказано в публикации.

Тем временем врачи на индонезийском острове Бали констатировали смерть 50-летней туристки из России Анны, которая впала в кому после тяжелейшего отравления. Предположительно, женщина отравилась вином.

Ранее сообщалось, что российский турист был найден мёртвым в отеле турецкой Аланьи.

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