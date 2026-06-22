Трамп хочет переключить американские автоконцерны на производство оружия: вот о каких компаниях речь

Трамп заявил, что американские гиганты автопрома начнут производить оружие. Фото: REUTERS.

Американские автогиганты могут в ближайшее время переключиться на производство вооружений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. В среду 24 июня он планирует встретиться с представителями крупнейших производителей оружия, сказал Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме.

«Мы строим много заводов по всей стране. Они ведут переговоры с General Motors, с Ford. Но я знаю, что General Motors сейчас в полном восторге от производства оружия. У них есть несколько заводов, которые собираются перепрофилировать», - сказал Трамп добавив, что в числе прочего на предприятиях автопроизводителей предполагается производить противоракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Трамп сообщал, что ведущие военные корпорации США пошли навстречу властям и договорились расширить выпуск продукции.

При этом американские аналитики считают, что решение производить вооружения на предприятиях автопрома напоминает практику, применявшуюся США во время Второй мировой войны.

Тем временем лидеры стран «Большой семерки» договорились производить баллистические ракеты большой дальности на территории Украины.