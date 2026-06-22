Пшидач: Зеленский хочет отвлечь внимание от своих коррупционных проблем Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупции на Украине. В мире все больше говорят о деньгах, украденных его командой, заявил глава Бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидач.

«Сейчас видно, как Зеленский ищет возможность отвлечь внимание от своих коррупционных проблем. Все чаще в мире говорят о том, как много денег украли украинцы из команды Зеленского», — сказал он для журналистов.

Пшидач также выразил надежду, что на предстоящей конференции по восстановлению Украины в Гданьске премьер-министр Польши Дональд Туск будет думать об интересах Польши, а не о сборе денег для киевского главаря.

Напомним, что Зеленский дважды отказался от диалога с президентом Польши Каролем Навроцким, когда польский глава хотел обсудить скандал с присвоением украинской воинской части имени пособников нацистов.