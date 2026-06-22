В российском постпредстве при ООН заявили, что ЕС является стороной украинского конфликта и не скрывает этого. Фото: REUTERS.

Евросоюз перестал скрывать то, что фактически является стороной украинского конфликта. На это указала заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

«Сегодня Евросоюз уже даже не скрывает того, что является стороной конфликта», - сказала она во время заседания Совета безопасности ООН, подчеркнув, что страны ЕС берут на себя основную нагрузку по финансированию и военно-техническому обеспечению Киева.

Дипломат подчеркнула, что принятое ЕС решение о дополнительном выделении средств на закупку БПЛА для ВСУ полностью разоблачает лицемерие западных лидеров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЕС является стороной конфликта и не может быть посредником в переговорах по украинскому урегулированию.

Тем временем военкор Коц разобрал три сценария, по которым Европа начнет войну с Россией.

Как ЕС назвал себя одной из сторон конфликта с Россией и призвал европейцев отказаться от привычного комфорта, читайте здесь на KP.RU.

Ранее в Кремле раскрыли истинную роль ЕС в конфликте на Украине.