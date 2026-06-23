Россиянам рассказали, вредны ли для желудка популярные обезболивающие

Доктор Селиванова объяснила, все ли обезболивающие одинаково вредны для желудка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярные аспирин, ибупрофен, диклофенак могут в той или иной степени негативной влиять на желудок. Об этом сообщила клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовь Селиванова для KP.RU.

Он пояснила, что в любом случае эти препараты попадают в кровь и снижают выработку защитных веществ в желудке — так работает любое обезболивающее.

При этом, пояснила Селиванова, отличается своим воздействием на слизистую желудка — парацетамол. Однако в сравнении с другими препаратами, он более токсичен для печени.

Кроме этого, доктор добавила, что «прикрывать» слизистую лекарствами, снижающими кислотность желудка, следует только по назначению врача. Подобные препараты имеют медицинские показания и побочные эффекты.

«В целом считается, что применение ИПП оправданно для пациентов из групп риска — например, с язвенными заболеваниями желудка и кишечника. Остальным людям, которым назначен курс обезболивающего на 5-7 дней, назначение ИПП неоправданно», — сказала специалист.

Ранее Селиванова рассказала, когда нужно сдавать тест на чувствительность к антибиотикам.