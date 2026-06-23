Россиянам назвали четыре случая, когда стоит сдать анализ на чувствительность к антибиотикам

Доктор Селиванова объяснила, когда нужен тест на чувствительность к антибиотикам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам следует сдать анализ на чувствительность к антибиотикам в четырех случаях. Об этом сообщила клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовь Селиванова для KP.RU.

Так, врач может назначить анализ на чувствительность к антибиотикам в следующих случаях. Во-первых, если вы лежите в больнице и есть риск, что инфекция устойчива к стандартным препаратам. Во-вторых, если вы принимаете антибиотик дома, но через два-три дня состояние не меняется — лекарство не работает. В-третьих, если инфекции мочевого пузыря возвращаются снова и снова. И в-четвертых, если организм ослаблен — например, при ВИЧ или во время химиотерапии.

«В целом же большинству пациентов, которые лечатся амбулаторно, в рутинном порядке сдавать тест на чувствительность к антибиотикам не рекомендуется», — пояснила специалист.

По словам Селивановой, сейчас для подобного анализа берут материал из очага инфекции: соскоб слизистой, мазок из зева, моча, кровь и другие.

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