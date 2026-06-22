В России предложили увеличить маткапитал: вот на каких условиях

В ГД хотят выплачивать семьям по 1,5 млн за третьего и следующих детей Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Материнский капитал в России не должен заканчиваться на втором ребенке. Он должен возрастать с рождением каждого следующего. Об этом заявил для ТАСС депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий отметил, что маткапитал сейчас — почти все на первого, «почти ничего» на второго и «вообще ничего» на третьего.

«Наше предложение очень простое. Пускай на первого ребенка будет прежняя сумма, на вторых детей нужно повысить до 1 млн, на третьих — до 1,5 млн рублей. И на последующих тоже 1,5 млн», — пояснил политик.

В качестве примера Миронов привел Нижегородскую область, где региональные власти доплачивают к федеральному маткапиталу до 1 млн рублей, а при рождении третьего и четвертого ребенка выплачивается по 1 млн.

До этого в ГД выступили с предложением расширить список трат маткапитала и включить в него покупку отечественных авто.