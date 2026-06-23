Россиян ждет новая партия ГОСТов в марте 2027 года: подробности

В России введут ГОСТ на сумки, чемоданы и изделия из кожи Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на сумки и чемоданы. Он вступает в силу с 1 марта 2027 года и заменит стандарт 2007-го. Изменения затронут кожгалантерейные изделия — сумки, чемоданы, портфели и другую подобную продукцию.

«... Настоящий стандарт не распространяется на ранцы, рюкзаки и портфели ученические, кожгалантерейные изделия для детей и подростков», — уточняется в документе.

Например, в соответствии с новым ГОСТом, изделия могут производиться прошивным, клеевым, сварным, клепаным способами, а также методом плетения, вязания, формования, литья и другими технологиями. Документ также устанавливает нормы прочности и требует, чтобы окрашивание смежной ткани и осыпание красителя были исключены.

При этом ГОСТ запрещает трещины, следы клея, ржавчину на фурнитуре и неисправные замки. Но природные черты кожи браком не признаются.

В число проголосовавших за стандарт вошли Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Документ регламентирует классификацию, размеры, безопасность, качество материалов, технологию производства, а также правила перевозки и хранения изделий.

Тем временем с 1 июля начнет действовать новый ГОСТ для чистых помещений и контролируемых сред.