Россиянам назвали причину, по которой отпуск осенью выгоднее летнего

Аналитик Русяев: отпуск осенью выгоднее из-за числа рабочих дней Фото: Ольга ЮШКОВА.

Реальная выгода от отпуска определяется тем, насколько ощутимой будет потеря в зарплате за период отдыха. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал аналитик Илья Русяев.

«Разница в деньгах прячется в той части зарплаты, которую работник теряет за пропущенные рабочие дни», — объяснил собеседник агентства.

В 2026 году в сентябре и октябре будет по 22 рабочих дня, в июле — 23, а в июне и августе — по 21. Логика проста: чем больше рабочих дней в месяце, тем дешевле каждый из них и тем меньше вы потеряете на зарплате, уйдя в отпуск. Поэтому осенние месяцы выгоднее августа и июня, а июль ненамного опережает осень. К тому же осенью традиционно дешевле авиабилеты и проживание, что дает дополнительную экономию.

Кроме этого, эксперт предостерегает от соблазна брать отпуск в месяцы, изобилующие праздниками.

По словам психолога Дмитрия Ягудина, для восстановления нервной системы россиянам нужно 2-3 недели отпуска.