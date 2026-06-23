Россиянам объяснили, что делать с деньгами, «случайно упавшими» на счет

Юрист Хаминский призвал самим не возвращать перевод от незнакомца Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Деньги от неизвестного отправителя нельзя тратить и возвращать своими силами. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский.

«Если вам по ошибке или намеренно перевели деньги неизвестные лица, главное — не тратить их и не переводить обратно самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников. Свяжитесь с банком, сообщите об ошибке и оформите возврат через сотрудников банка», — сказал он для агентства «Прайм».

По словам юриста, единственное исключение — когда в назначении платежа указано «подарок» или «благотворительность»: в этом случае средства можно использовать законно. Во всех остальных ситуациях необходимо обратиться в банк для оформления возврата. При подозрении на мошенничество следует подать заявление в полицию.

Эксперт порекомендовал регулярно проверять выписки по счету. Он добавил, что многие пропускают поступления от неизвестных лиц, если у них не включены уведомления о зачислениях.

Накануне KP.RU сообщал о новой схеме мошенников в преддверии отпусков — поддельном сайта-клоне известного туроператора.