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НовостиОбщество23 июня 2026 1:22

Россиянам объяснили, что делать с деньгами, «случайно упавшими» на счет

Юрист Хаминский призвал самим не возвращать перевод от незнакомца
Анна ПЕТРОВА
Юрист Хаминский призвал самим не возвращать перевод от незнакомца

Юрист Хаминский призвал самим не возвращать перевод от незнакомца

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Деньги от неизвестного отправителя нельзя тратить и возвращать своими силами. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский.

«Если вам по ошибке или намеренно перевели деньги неизвестные лица, главное — не тратить их и не переводить обратно самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников. Свяжитесь с банком, сообщите об ошибке и оформите возврат через сотрудников банка», — сказал он для агентства «Прайм».

По словам юриста, единственное исключение — когда в назначении платежа указано «подарок» или «благотворительность»: в этом случае средства можно использовать законно. Во всех остальных ситуациях необходимо обратиться в банк для оформления возврата. При подозрении на мошенничество следует подать заявление в полицию.

Эксперт порекомендовал регулярно проверять выписки по счету. Он добавил, что многие пропускают поступления от неизвестных лиц, если у них не включены уведомления о зачислениях.

Накануне KP.RU сообщал о новой схеме мошенников в преддверии отпусков — поддельном сайта-клоне известного туроператора.