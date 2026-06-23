Госдолг Украины превысил 104% ВВП страны Фото: REUTERS.

Госдолг Украины в конце апреля 2026 года достиг 104,6% номинального ВВП — за первые четыре месяца года он вырос на 3,4 процентного пункта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины.

К концу апреля государственный долг Украины составил 9,345 трлн гривен (212,1 млрд долларов). За четыре месяца он увеличился на 3,3%. Для сравнения: номинальный ВВП страны на конец прошлого года оценивался в 8,931 трлн гривен (202,6 млрд долларов). Таким образом, соотношение долга к ВВП составило почти 105%.

Это значительно выше, чем в конце 2025 года, когда госдолг составлял 101,2% ВВП.

При этом соотношение госдолга к ВВП растет уже несколько лет подряд. На конец 2021 года оно составляло 48,9%, затем выросло до 78,4% в 2022-м, до 84,4% в 2023-м и до 91,2% по итогам 2024 года.

Как накануне стало известно, Украина должна выплатить Международному валютному фонду около $1,5 млрд до конца 2026 года.