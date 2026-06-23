16 человек пострадали при урагане в Свердловской области

16 человек обратились к медикам после урагана в Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 человек обратились в медучреждения после урагана в Свердловской области. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

«В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий комплекса опасных погодных явлений. По состоянию на 06:00 (04:00 мск) за медицинской помощью обратились 16 человек», — сказано в релизе, размещённом на платформе «Макс».

Сообщается, что 32 частных жилых дома полностью разрушены. Развёрнут пункт временного размещения, рассчитанный на 50 человек. Также сообщается о повреждении 99 жилых домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач.

Напомним, на Свердловскую область 22 июня 2026 года обрушился торнадо. Он прошел по траектории Нижний Тагил – Кушва. Торнадо оставил после себя разрушительные последствия: оборвал линии электропередач, повалил деревья. Тысячи человек остались без света.

Также сообщалось, что торнадо повредил инфраструктуру города Кушва.

После шквалистого ветра в Кушве Свердловской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации.