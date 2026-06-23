Молодых украинских операторов БПЛА начали отправлять в штурмовые подразделения. Фото: REUTERS.

Командиры ВСУ отправляют в штурмовые отряды операторв БПЛА, причём многим из них едва исполнилось 18-20 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Сообщается, что такая практика существует, в частности, на харьковском направлении.

«На харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад», - сказано в публикации.

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