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НовостиПолитика23 июня 2026 4:01

В ВСУ молодых операторов БПЛА отправляют в штурмовые отряды

На харьковском направлении 18-20-летние операторы БПЛА попадают на передовую
Мария ПАВЛОВА
Молодых украинских операторов БПЛА начали отправлять в штурмовые подразделения.

Молодых украинских операторов БПЛА начали отправлять в штурмовые подразделения.

Фото: REUTERS.

Командиры ВСУ отправляют в штурмовые отряды операторв БПЛА, причём многим из них едва исполнилось 18-20 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Сообщается, что такая практика существует, в частности, на харьковском направлении.

«На харьковском направлении среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики возрастом от 18 до 20 лет. Многие из них переведены из подразделений БПЛА и отправлены на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад», - сказано в публикации.

Ранее на Украине призвали начать мобилизацию 18-летних молодых людей.

Тем временем волонтер Берлинская призвала женщин на Украине готовиться к мобилизации в ВСУ.

Накануне глава оборонного ведомства Украины Михаил Федоров признал, что процедура мобилизации вызывает все больше возмущения среди граждан.