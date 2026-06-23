Экс-адвокату Новикову* грозит штраф 50 тысяч по протоколу иноагента. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В отношении бывшего адвоката Ильи Новикова*, ранее осужденного заочно за недостоверную информацию о ВС РФ, возбуждено административное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом со ссылкой на судебные материалы пишет РИА Новости.

Согласно судебным материалам, в отношении Новикова* московским судом зарегистрирован административный протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

В статье 19.34 КоАП речь идет о нарушениях отчетности иностранных агентов: если сведения не предоставлены, предоставлены с опозданием, не полностью или с искажениями — это влечет административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Напомним, что в 2024 году по решению Росфинмониторинга Новиков* был внесен в перечень террористов и экстремистов. В этом же году суд заочно осудил Новикова* на 8,5 лет за фейки о российской армии. В 2023 году по решению Адвокатской палаты Москвы он был лишен статуса адвоката в России.

* — Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

* — Внесен в список террористов и экстремистов.