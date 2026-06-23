Морпех с позывным Ягуар сообщил о самодельных минах ВСУ на дорогах в зоне СВО Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют самодельные взрывные устройства (СВУ), включая магнитные мины, на дорогах в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Ягуар.

По словам механика-водителя 61-й гвардейской бригады морской пехоты, украинские военные изготавливают взрывчатку из любых доступных материалов. В ход идут ПВХ-трубы, изолента и другие подручные средства. По его словам, они разбирают мины, переплавляют, а также используют С-4 – пластичную взрывчатку производства США.

Особую опасность, по мнению российского морпеха, представляют магнитные мины, реагирующие на металл. Украинские военные массово разбрасывают их на маршрутах движения российской техники. Кроме того, небольшие СВУ кустарного производства фиксируются практически на каждом участке местности, что серьезно осложняет передвижение в прифронтовой зоне.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что ВСУ продолжают использовать террористические методы. Украинские войска маскируют взрывные устройства под бутылки с водой.