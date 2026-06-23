Система ПВО за ночь сбила 143 беспилотника ВСУ над регионами России

Системы ПВО за ночь сбила 143 беспилотника ВСУ над регионами России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 143 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны.

По данным военного ведомства, все воздушные цели были перехвачены и уничтожены средствами ПВО.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 22 июня до 07:00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении министерства.

Днем ранее 18 мирных жителей, включая подростка, ранены в результате атак беспилотников ВСУ на Донецкую Народную Республику (ДНР). Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Горловке атакован пассажирский автобус, пострадали 15 человек. Также ранены двое местных жителей и сотрудник МЧС России. Всем оказывается медицинская помощь.