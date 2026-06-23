Двух женщин арестовали на два месяца по делу о подготовке терактов в Пятигорске

Решение по делу о подготовке терактов в Пятигорске вынес суд в Ставропольском крае Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Двух женщин, которые планировали совершить теракты в Пятигорске, арестовали. Суд Ставропольского края избрал меру пресечения для подозреваемых в экстремизме. В СИЗО обе женщины пробудут как минимум два месяца.

Следствие полагает, что задержанные причастны к организации тяжких преступлений против полиции. Злоумышленницы разрабатывали план по совершению сразу нескольких терактов с использованием двух мощных бомб. Все это преступницы делали по указу специальных служб Украины.

«20 июня 2026 года обвиняемые забрали из указанного организатором места сумки с самодельным взрывным устройством, после чего перевезли их и хранили, однако <...> их действия были пресечены правоохранительными органами. <...> суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сообщили в суде.

Недавно ФСБ задержала пособников Киева, готовивших теракты в трех регионах России, сообщал KP.RU. Они планировали диверсии в отношении военнослужащих и волонтеров, которые помогают бойцам СВО.