Задержанная за подготовку теракта в Пятигорске поблагодарила ФСБ: что сделали силовики

Одну из женщин отправили совершить теракт в Пятигорске в ее день рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Задержанные в Пятигорске женщины, собиравшиеся оставить сумки у объектов правоохранительных органов, узнали о находящихся внутри взрывных устройствах только после задержания. При этом одну из них отправили совершить теракт в день ее рождения. Это следует из видео, опубликованного ФСБ России.

Обе фигурантки искали подработку в интернете и вышли на связь с украинскими кураторами, пообещавшими им высокий доход. Первой из них задание заложить рюкзак поручили выполнить 20 июня — прямо в ее день рождения.

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам, что остановили и сохранили жизнь мне и окружающим в мой день рождения. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала уже после задержания», — заявила она.

Вторая задержанная выполняла аналогичное поручение 18 июня 2026 года. По ее словам, наниматель говорил с выраженным украинским акцентом. Она также заявила, что до последнего не догадывалась о смертоносном содержимом багажа.

Напомним, ФСБ предотвратили двойной теракт против правоохранителей. Задержаны две женщины, доставлявшие мощные бомбы из Киева для терактов. 19-летняя и 47-летняя москвички планировали взрывы у КПП силового ведомства в Пятигорске.