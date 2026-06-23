Польша получила орден Белого Орла от Зеленского и сдаст его в спецархив

Польша более не собирается кому-либо вручать орден Белого Орла Фото: REUTERS.

В Польшу вернули орден Белого Орла, которого лишили Владимира Зеленского. Награду планируют сдать в специальный архив. Об этом сообщил телеканалу Polsat News пресс-секретарь главы государства Рафал Леськевич.

«Награда действительно была возвращена. Сегодня мы забрали ее в Канцелярии Президента. Она будет передана в архив, где будет храниться с достоинством и уважением, поскольку это высшая и важнейшая государственная награда Польши», - заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что возвращенный орден будет передан в «Отдел наград и назначений». Кроме того, Варшава более не собирается кому-либо вручать эту награду.

При этом Леськевич уточнил, что данный инцидент никак не повлияет на польско-украинские отношения. Власти страны по-прежнему готовы поддерживать Киев.

Ранее случай с возвращением ордена Белого Орла иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что все это напоминает рубрику «Галя, у нас отмена». По ее словам, Варшава в этой ситуации решила позориться до самого конца.