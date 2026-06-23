В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза Фото: REUTERS.

В России зафиксирован завозной случай мелиоидоза — особо опасного тропического инфекционного заболевания. Инфекцию выявили у российской туристки, недавно вернувшейся с отдыха в Таиланде. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во время отпуска женщина активно посещала различные экскурсии, включая слоновью ферму, где, предположительно, и могло произойти заражение. На сегодняшний день пациентка госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В ведомстве заявили, что ситуация находится под контролем. Для борьбы с подобными угрозами в России разработана и успешно применяется высокочувствительная тест-система. Она позволяет оперативно идентифицировать возбудителя заболевания и незамедлительно начать лечение.

Мелиоидоз — тяжелое заболевание с высокой температурой, мышечными и грудными болями, кашлем с гнойной мокротой и кровью, диареей и абсцессами в органах.

Тем временем российские ученые обнаружили более 30 новых вирусов, которые переносят переносят клещи, комары, рукокрылые, а также мелкие млекопитающие.

Напомним, в результате торнадо в Свердловской области 16 человек пострадали, почти 100 домов повреждены. "КП-Екатеринбург" собрал последнюю информацию о ЧП на утро 23 июня.